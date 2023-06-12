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16 yaşındaki çocuk katil oldu

Samsun'da tartıştığı husumetlisi S.T.'yi (26) pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan F.T. (16) kaçtı, olay sırasında yanında olan arkadaşı K.A.D. (16), polis tarafından yakalandı.

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16 yaşındaki çocuk katil oldu

Bir süre sonra S.T.’nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, husumetlisinin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı, F.T. ve K.A.D. kaçtı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., önce özel bir hastaneye, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, K.A.D.’yi bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede, ev hapsi cezasına çarptırıldı. F.T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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