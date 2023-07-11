16 yaşındaki kız, önce çocuğu darp etti, sonra babasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğünde tartıştığı A.H. (10) adlı erkek çocuğunu darp edip, ardından babası Levent H.'yi (40) göğsünden ve kolundan bıçakla yaralayan M.İ. (16) adlı kız, polis tarafından aranıyor. M.İ.'nin yaklaşık 3 ay önce de parkta tartıştığı R.C.'yi bacağından bıçakladığı ortaya çıktı.

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Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak’taki bir düğünde dün saat 23.00 sıralarında M.İ., henüz belirlenemeyen nedenle 10 yaşındaki A.H.’ye tokat attı. Olayı gören baba Levent H., oğlunu darbeden M.İ.’ye tepki gösterdi.

Tartışma sırasında M.İ., yanındaki bıçakla Levent H.’yi göğsünden ve kolundan yaralayıp kaçtı. Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken, Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Levent H., tedbir amacıyla tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan ve tüm aramalara rağmen henüz bulunamayan M.İ.’nin, 21 Nisan’da, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Kültürpark’ta tartıştığı R.C.’yi de bacağından bıçakladığı, yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)