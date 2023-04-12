Tesadüfen öğrendi şok oldu…. 2 ay geçti skandallar bitmek bilmiyor!

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi'ndeki bir binaya hasarsız, aynı binanın üçüncü katındaki eve ise az hasarlı raporu verildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da deprem sonrası sahada görev alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı hasar tespit komisyonu ekiplerinin birbiriyle çelişen raporlarına bir yenisi daha eklendi.

Kentteki birçok yapıya az, ağır ve orta hasar diyerek birbirinden farklı raporlar veren saha ekipleri bu kez de binaya hasarsız, aynı bina içindeki bir eve az hasarlı raporu verdi.

Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Bulvarı üzerindeki Meram-5 Sitesi A-10 Blokta inceleme yapan hasar tespit komisyonu binanın statik ve iskelet yapısında, taşıyıcı kolon ve kirişlerinde herhangi bir hasar olmadığını tespit ettikten sonra sisteme “Hasarsız” olarak giriş yaptı.

AYNI BİNADAKİ EVE AZ HASARLI RAPORU

Aynı bloğun 4. Katındaki 10 numaralı daireye ise evde hiçbir inceleme yapılmadığı halde “Az hasarlı” raporu verildi.

Trafik cezasını ödemek için e-devlete giriş yapan ev sahibi sisteme giriş yapmışken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sayfasına da giriş yaparak oturduğu binanın hasar kaydını görmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

Şok geçiren vatandaş binaya hasarsız, oturduğu daireye ise az hasarlı kaydını görünce soluğu Çevre İl Müdürlüğünde aldı.

Kendisine verilen cevapta itiraz etmesi istendi ve yeniden inceleme yapılarak hasar kaydının düzeltilebileceği bildirildi. Ev sahibi e-devlet üzerinden hasar kaydına itirazda bulundu.

AZ HASARLI OLANLARA BİNLERCE İTİRAZ GELDİ

Kentin özellikle Kayapınar Bölgesinde deprem sonrası sıcağı sıcağına tutulan kayıtlar vatandaşla il müdürlüğünü karşı karşıya getirdi.

Hasar durumu bir diğerinden daha düşük olan birçok binaya az hasarlı raporu verilirken, hasar durumu az hasarlı verilenden daha ağır durumda olan birçok binaya ise hasarsız raporu verilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sahadaki hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla binlerce kişi gelişigüzel tutulan kayıtlara karşı itirazda bulunarak yeniden tespit yapılmasını istedi.

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