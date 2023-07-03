250 dönüm buğday tarlası daha yandı

Türkiye'de buğday ekili tarlalarda çıkan yangınlar dikkat çekiyor. Son olarak Edirne'de 360 dönümlük tarlada çıkan yangında, biçilmemiş haldeki 30, hasat edilen 220 dönüm alandaki buğday ve samanlar yandı.

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Edirne’deki yangın, D-100 kara yolunun Sazlıdere köyü sapağında bulunan Mehmet Ali Tüfekçi ve Mümin Tüfekçi kardeşlere ait buğday tarlasında çıktı.

Tarlanın yanında bulunan bahçeden sıçradığı belirlenen alevler, kısa sürede alanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Yangını görenler durumu itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

ALEVLER BÜYÜDÜ

Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler büyüyüp, yol kenarına kadar geldi. Polis bu sırada yolu bir süre trafiğe kapattı.

Yangının sürdüğü dakikalarda yakındaki Sazlıdere köyünden de bazı kişiler traktörleriyle gelip, yangın söndürme çalışmalarına yardım etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

“İTFAİYE YETERSİZ KALDI”

Tarlanın sahiplerinden Mehmet Ali Tüfekçi, biçilmemiş 30 dönüm buğdaylarının yandığını belirterek, “Komşunun bahçesinden ateş bizim tarlamıza sıçramış, kontrol edememişler. Kendisi suçunu da kabul etti. Biçilmemiş 30 dönümümüz vardı. Biçilmiş alanla birlikte onlar da yandı. Samanlar da yandı ama yapacak bir şey yok, insanlara bir şey olmasın yeter ki. Mal sonraki iş, ilk önce can” dedi.

Mümin Tüfekçi ise itfaiyenin yangında yetersiz kaldığını önü sürdü. Tüfekçi, “İtfaiye sağ olsun geldi ama geldikten bir süre sonra suyu bitti. Birbirlerine su takviye ettiler ama söndüremediler. Köylüler gelip, yardım etmeseydi tarlanın hepsi yanardı. Bence yetersiz kaldılar. Tam dolu suları olmadan geldiler ve sadece 2 itfaiye vardı. Şu anda yaklaşık 110 bin lira zararım var benim” diye konuştu.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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