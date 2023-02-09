Abone Ol

3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı

Hatay Kırıkhan'da çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 68 saat sonra 3’ü çocuk 6 kişiyi enkazdan çıkardı.

Yayınlanma: 02:15 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı

Kırıkhan’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren UMKE, bir bina enkazından aldığı sesler üzerine gün içinde çalışmaya başladı.

Uzun uğraşlar sonucu depremden 68 saat sonra enkazdan 3’ü çocuk 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. (AA)

Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı ve yaralı sayısı artıyorİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş depremlerinde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk Çorum Hatay Sağlık
X Reklam