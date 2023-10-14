4 ağaç ‘engeli’ kalktı, doğal sit alanına imam hatip yapılacak

Sarıyer İstinye’de doğal sit alanı olan Boğaziçi geri görünümünde kalan 20 bin metrekarelik hazine arazisine; imam hatip lisesi, yurt ve mescit yapılmasının önünde yıllardır “engel” olan 4 ağaç için karar çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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2016 yılında Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstinye’de tamamı ağaçlarla kaplı, doğal sit alanında bulunan hazineye ait 20 bin metrekarelik araziye imam hatip lisesi ve uygulama camisi yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu.

2018 yılında parselin “eğitim tesisleri alanı” fonksiyonunu imam hatip, yurt ve uygulama mescidi yapılabilmesi için “mesleki ve teknik öğrenim tesisleri alanı” fonksiyonu olarak değiştirildi.

İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nu 276, 286, 291, 301 numaralı ağaçların yerinde korunması koşuluyla plan değişikliğinin tabiat varlıkları açısından sakınca taşımadığına karar verdi. Plan değişikliği o dönem bu şekilde oy çokluğu ile onaylandı.

AĞAÇLAR PANSİYON BİNASANI DENK GELDİ

Plan koruma kurulları arasında birkaç kez daha gidip geldikten sonra 2019 yılında askıya çıktı. Plana askı süresinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz etti.

Koruma kurulunun yerinde korunmasına karar verdiği 4 ağacın, yapılacak 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binasına denk geldiğini bildirdi.

Bu ağaçların taşınabilirliği konusunda Orman Bölge Müdürlüğü'nden görüş istendiği ve bu ağaçların taşınmasında sakınca olmadığına ilişkin yanıt verildiği aktarıldı.

Planın bu şekilde düzenlenmesi istendi. Bu doğrultuda plan notundaki “Ağaç rölöve planı teknik raporunda 276, 288, 291, 301 numaralı ağaçlar yerinde korunacaktır” notu iptal edildi.

KURU TEKRAR DEĞERLENDİRDİ KARAR DEĞİŞTİ

Plan bu şekli ile koruma kuruluna gitti. Kurul plan notunun kaldırılmasını uygun bulmadı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçların kaldırılabileceği yönündeki görüşü doğrultusunda İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu planı tekrar değerlendirdi ve bu kez plan notunun iptalini uygun buldu.

Kurulun son kararı İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarında gündeme alındı.

AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile ağaçların taşınarak yerine yurt yapılmasının önünü açan plan değişikliği onaylandı.

MAHALLE SAKİNLERİ DE İTİRAZ ETTİ

Plana mahalle sakinleri de itiraz etti. Bölgede imam hatip lisesine ihtiyaç olmadığı, alana yürüme mesafesinde ilköğretim tesisi ve anaokulu bulunmadığında asıl ihtiyacın bunlar olduğu kaydedildi. Ancak ilgili komisyonda bu itirazlar dikkate alınmadı.