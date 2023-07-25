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65 işçi hastanelik oldu

Bilecik Bozüyük ilçesinde seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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65 işçi hastanelik oldu

Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (AA)

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