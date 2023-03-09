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7,7 büyüklüğünde depremin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğünde deprem anında, Hatay'da 112 Acil Çağrı İstasyonu'nda yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında gökyüzünde yaşanan ışık patlaması ise dehşete düşürdü.

Yayınlanma: 00:58 - 09 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem anı, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 112 Acil Çağrı İstasyonu’ndaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AYAKTA DURAMADILAR

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken istasyondan çıkmaya çalışan bir sağlık personelinin ayakta durmakta güçlük çektiği ve bir kişinin ise yere düştüğü görülüyor.

GÖKYÜZÜNDE IŞIK PATLAMASI OLDU

Başka açıdan kaydedilen görüntüde ise kadraja istasyonda bekleyen ambulansın sallanması ve gökyüzündeki ışık patlaması giriyor. (AA)

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