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8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar, 2022-2023 KPSS (B) grubu puan sırasını esas alınmak suretiyle yapılacak.

Yayınlanma: 02:08 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
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