9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Ümraniye Belediyesi yardım ekipleri, 9 aylık hamile kadını depremden 40 saat sonra enkazdan çıkardı. Öte yandan Kahramanmaraş'ta 41 saat sonra baba kız enkazdan sağ çıkarıldı.
Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri Hatay’daki çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray Mahallesi’ndeki bir enkazda çalışan ekipler, 9 aylık hamile Nehir İlkova’yı depremden 40 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.
BABA-KIZ DA KURTARILDI
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kent merkezindeki bir binanın enkazında İznik Belediyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Binanın enkazında Yağmur isimli küçük bir kıza ulaşan İznik Belediyesi ekipleri, ilk depremden 41 saat sonra küçük kızı ve babasını enkazdan çıkarmayı başardı.
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bölgede çalışmalarına titizlikle devam eden ekiplerden kurtarılanlarla ilgili bilgi aldı. (AA)