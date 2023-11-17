ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı

ABD Büyükelçiliği, Türkiye’deki vatandaşlarını İsrail’e yönelik protestolar sebebiyle uyardı. ABD’nin açıklamasında vatandaşlarına ‘kıyafet’ uyarısı yapması da dikkati çekerken ülkenin İzmir'de bulunan temsilciliğinin de kapalı kalacağı belirtildi.

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ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşları için yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Açıklamada “Türkiye'de Washington'ın dış politikasını eleştiren gösterilerin devam ettiği” kaydedildi.

Türkiye'de ABD menşeli işletmelere yönelik fiziki saldırıların devam ettiğini belirten açıklama, bu yerde çalışan kişilerin de eylemlerde yaralandığı belirtildi.

“UYRUĞUNUZA DİKKAT ÇEKMEYİN”

Barışçıl olarak başlayan eylemlerde tansiyonun tırmanabileceği işaret edilen açıklamada “Amerikan karşıtı faaliyetlerin artması nedeniyle Türkiye’deki ABD hükümeti personeline, halka açık etkinlikleri ve hareketleri en aza indirmeleri, ABD’ye dair işaret ve logo taşıyan kıyafetleri giymemeleri, uyruklarına dikkat çekmemeleri ve Türkiye’nin Güneydoğu’sundaki ABD Adana Konsolosluğu’nu seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulduğu” belirtildi.

“İZMİR TEMSİLCİLİĞİ KAPALI KALACAK”

Açıklamada Adana Konsolosluğu'nun kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi ve ABD'nin İzmir'de bulunan temsilciğinin de kapalı olacağı bilgisine yer verildi.

ADANA'DAKİ OLAYLAR

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasının ardından Türkiye'de birçok yerde eylemler düzenlendi, Washington'ın Tel Aviv'e verdiği desteğe de tepki gösterildi.

17 Ekim'de İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Adana'da vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile ABD’nin Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Konuşmaların ardından bir grup konsolosluğu taşlayarak içeriye girmeye çalıştı.

Polisin de müdahale ettiği bu eylemin ardından ABD, Adana'daki konsolosluğun ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.