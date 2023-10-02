Ablasının evinin önünde silahlı saldırıyla öldürüldü
İstanbul Bağcılar'da kahvaltı için geldiği ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhammet Avcı hayatını kaybetti.
İstanbul Arnavutköy’de ikamet eden Muhammet Avcı, Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden ablasına 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak üzere geldi.
Binaya gireceği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şapkalı ve cerrahi maske takan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Avcı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp kurumuna götürüldü. Avcı’nın silahlı yaralamadan dolayı cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. (DHA)