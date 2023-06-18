Acı haberler peş peşe geldi, 2 kişi feci şekilde can verdi

İstanbul ve Adıyaman'da iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan Süleyman Genez, serinlemek için Kahta Çayı’na girdi. Gerez, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Gerez’in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda dalgıç ekipleri Genez’in cansız bedenine ulaştı. Yaşamını yitiren gencin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR ACI HABER DE İSTANBUL’DAN

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Avcılar Belediyesi Plajı’na kardeşi ile gelen Ahmet Alizzo (14) saat 17.00 sıralarında suya girdi. Bir süre sonra fenalaşarak çırpınmaya başlayan Ahmet Alizzo’yu fark eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları duruma müdahale etti.

Bir miktar su yutan ve suni teneffüs yapılan Ahmet Alizzo için sağlık ekibi istendi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan Suriyeli uyruklu Ahmet Alizzo, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASTIM HASTASIYMIŞ

Ağabeyine kıyıda yapılan müdahaleleri gözyaşı içerisinde izleyen kardeşi, Ahmet Alizzo’nun astım hastası olduğunu söyledi.

O sırada sahilde bulunan Yolcu Saygın, çocuğun çırpındığını görünce hemen görevlileri uyardığını ve kendisinin de yardım ettiğini söyledi.

Çocuğun hastaneye kaldırıldığında çok kötü durumda olduğunu belirten Saygın, “Hasta olduğu belliydi. Ağzından köpük geliyordu” dedi.(DHA)

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