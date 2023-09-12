Acı reçetenin söylettiği cümleler yürek burkuyor: “Heves ediyorum, alamıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar yetkilileri sık sık ‘Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” diyor ancak enflasyonun yol açtığı fiyat artışları karşısında vatandaş aynı fikirde değil. Trabzon’da meyve-sebze tezgâhı önünde fiyatları inceleyen bir teyzenin “Heves ediyorum, alamıyorum” sözleri yürekleri burktu.

Elif ÇAVUŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok iktidar yetkilisi ‘Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' diyor.

Peki, özellikle seçimlerin ardından üst üste gelen zamlarla önüne acı reçete konulan vatandaş ne düşünüyor?

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na yüzde 64,6, 28 Mayıs seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 69 oy veren Trabzon'da çarşıda, pazardaki vatandaşlara mikrofonumuzu uzattık. Bir sorduk, bin ah işittik…

“EZİLDİK, BUNU HERKES BİLİYOR”

Halkın enflasyon karşısında ezildiğini söyleyen bir vatandaş, “Ezildik, bunu herkes biliyor. Türkiye'nin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz, durumumuz hiç iyi değil ama herkesin bir hesabı var ona göre oy veriyor. Ya bir çıkarı var, ya bir işi var” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMA 5 LİRA VERİYORDUM, ŞUAN 50 LİRA VEREMİYORUM”

7 bin 500 lira maaşa mahkum kalan emekliler, işçinin ve memurun yanında en çok kendilerinin ezildiğini dile getiriyor.

Pazarkapı Mahallesinde emekli bir esnaf, “Şuanda emeklinin durumu gerçekten içler acısı. 7 bin 500 liraya geçinmeleri çok zor. Sadece ekmek alsan geçinemezsin. İnsanlar artık sorgulamaya başladı, ‘Bazıları uçup giderken, biz neden böyle zor durumdayız' diye. Görüyorlar, kimlerin zengin olduklarını görüyorlar. Ben çocuğuma iki sene önce 5 lira veriyordum. Hamburger yiyordu, meyve suyu içiyordu. Şimdi 50 lira versem, veremem zaten öyle bir imkanım yok artık. Emekliyim, çalışıyorum ama ben şuan çocuğuma 50 lira veremiyorum” dedi.

“MAZOT ARTTI HER ŞEY ÜÇ KATINA ÇIKTI”

Akaryakıta gelen zamlarla her şeyin pahalandığını söyleyen pazarcı esnafı şöyle devam etti: “Mazotun fiyatı arttı, her şey üç katına çıktı. Mazot şuan 20 lira olsun, fiyatlar normale döner. Patates şuan 15-20 lira ama kışın 40 liraya alamayacağız, soğanı da alamayacağız. Sebebi mazot, mazot, mazot”.

“ÇOK SÖZLER VERDİ AMA TUTMADI”

Meyve-sebze tezgahları önünde fiyatları inceleyen bir teyze, “Çarşı da, pazarda durum nedir, fiyatlar nasıl?” sorumuza; “Teyze heves ediyor bunlara, alamıyor, durum o. Eskiden alabiliyordum, şimdi alamıyorum.” diyerek cevap verdi. Böyle bir dönem hatırlamadığını dile getiren teyze, “Bu yaştayım böyle bir dönem hatırlamıyorum. ‘Ben vatandaşımı ezdirmem' diye söz verdi ama ezdirdi. Sözünde durmadı. Çok sözler verdi ama sözünde durmadı. Devlet, millet bu kadar düşmemişti” dedi.