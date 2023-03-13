Açtığımız pencereyle farkındalık yaratıp sorgulatacağız

Televizyon dünyasının önemli ve etkili ismi Fatih Portakal, SÖZCÜ TV ile ekranlara dönüş kararını “Önemli bir süreçteyiz. Sadece YouTube veya sosyal medyada bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor” diye açıkladı. İzleyicilerine “20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin” çağrısı yaptı.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk televizyonlarının efsane ismi Fatih Portakal 3 yıl önce bıraktığı TV ekranlarına SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni ile dönüyor. Güzel haberi izleyicilerine “20 Mart akşamı kimselere söz vermeyin” diye duyuran Portakal, ekranlardan uzak kaldığı 3 yılı, SÖZCÜ TV'deki hedeflerini SÖZCÜ'ye anlattı. Bu süreçte ekranda olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Portakal, “Önemli bir süreçteyiz. Bu önemli süreci es geçemezsiniz. Sadece YouTube kanalında veya sosyal medyada bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor” dedi.

HİKAYEYİ VİRGÜLLEDİK

Fatih Portakal, televizyon ekranlarından uzak kaldığı 3 yılın nasıl geçtiğine dair soruya “Harika geçti. Hiçbir şey yapmadım. Kendime baktım. Yaşadığım yere baktım. Huzurluydum. Akıl sağlığı çok önemli. Beden sağlığı da çok önemli” karşılığını verdi. Ve ekledi: “Güzel bir üç yıldı. O hikayeyi biraz virgülledik, şimdi yeni bir hikayeye başlayacağız. Umarım güzel olur…”

Portakal, “Sizi yeniden televizyona döndüren motivasyon, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum mu?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Tabii onun da çok büyük etkisi var. Esas sorumluluklardan bir tanesi o. Çünkü Türkiye önemli bir virajda. Dönüşüme ve değişime inanıyorum. Bu değişimin yaşanması gerekiyor. Hiçbir zaman bir gazeteci mühendisliğine falan soyunmuyorum, siyaset mühendisliğine de soyunmuyorum. Hiçbir zaman insanları manipüle etmiyorum. Sadece bilgi veriyorum ve konuşuyorum. Televizyonda, benim önceki kurumumda çalıştığım gibi bir tarzım olacak. YouTube'da yaptığım yayınların aynısını burada yapacağım. Önemli olan insanlarda farkındalık yaratmak.”

ÖZGÜRLÜK İÇİNDE

Portakal izleyicilerine ise şu çağrıyı yaptı: “İzlesinler… SÖZCÜ TV'yi, SÖZCÜ Ana Haber'i izlesinler. Çünkü aynı tatta vereceğim. FOX'ta nasılsam, burada da aynı tarzda, aynı özgürlük içerisinde… Bu benim için çok çok önemli. Buradan her yere bu mesajı veriyorum. O özgürlük içerisinde, o bağlantısızlık içerisinde, o bağımsızlık içerisinde insanlarla hem haber paylaşacağız, hem beyin fırtınası yapacağız, insanlara bir pencere açmaya çalışacağız. Kimilerini öfkelendireceğiz ama izlediklerinde Türkiye gerçekliğini bulacaklar burada.”

Vicdanını yitiren gazeteci olmadım

Toplumun her kesiminden izleyicisi olduğunu vurgulayan Portakal, “Herkesi kucaklayacağımı düşünüyorum. Çünkü vicdanı ile hareket eden bir insanım. Habercilikte bu çok önemlidir. Kimi vicdanını yitiren haberciler vardır, ben onlardan biri değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Giderken de vicdanımla gittim, gelirken de vicdanımı dinleyerek geldim. Güzel olacak diye düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun. SÖZCÜ'yü, SÖZCÜ Ana Haber'i izleyin. Farkındalık yaratacağız, sorgulatacağız, konuşacağız, lazım olan her şeyi yapacağız.”