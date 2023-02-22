Adana’da 150 caminin hasarlı minaresi yıkılıyor

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen 150 cami minaresi, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkılıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentteki 13 binada 418 kişi, hayatını kaybetti; ağır hasar gördüğü belirlenen 70 bina için de yıkım kararı alındı.

Kentteki 1474 camide ise inceleme yapıldı. Yetkililer, 150 cami minaresinde ağır hasar olduğunu tespit etti. Cami çevrelerinde güvenlik önlemi alan ekipler, kontrollü yıkım işlemine başladı.

Öte yandan Orta Doğu’nun en büyük 4’üncü, Türkiye’nin en büyük 2’nci camisi olan Sabancı Merkez Camisi’nde hasar olmadığı öğrenildi.

6 bin 600 metrekaresi kapalı toplam 52 bin 600 metrekare alana kurulu camide 28 bin 500 kişi, aynı anda ibadet edebiliyor.

Caminin 99’ar metre uzunluğundaki 6 minaresi ise Allah’ın 99 ismine işaret ediyor. (DHA)

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