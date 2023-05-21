Adana’da korkutan deprem (Son depremler)

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 23:16’da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Korkutan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bölgeye uyarı geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 23:16'da 7 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

NACİ GÖRÜR’DEN UYARI GELDİ

Depremin ardından açıklama yapan açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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