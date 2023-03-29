Adana’da peş peşe korkutan depremler (Son depremler)

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.36'da 3.9, saat 19.47'de ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 3,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

İlk depremin 13, ikinci depremin ise 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Süleyman Elban, depremlerle ilgili, “Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor.” dedi.

BİR DEPREM DE KAHRAMANMARAŞ’TA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER