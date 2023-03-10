Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan paylaşımla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu. Çuhadar'ın kendisine tepki gösteren depremzedelere gülmesi geçtiğimiz günlerde tepki çekmişti.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’ın valisi Mahmut Çuhadar’ın görevden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada ayrılık nedeni ‘sağlık sorunları’ olarak gösterildi.

Vali Çuhadar’a depremzedeler ‘Adıyaman yalnız’ bırakıldı tepkisi göstermiş, Çuhadar’ın depremzedelere gülümsemesi üzerine tepkiler büyümüştü.

VALİLİK SOSYAL MEDYA’DAN DUYURDU

Adıyaman Valiliği tarafından Mahmut Çuhadar adına yapılan açıklama şu şekilde:

Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım.

06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır.

Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

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