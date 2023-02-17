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Adıyaman’da yıkılan binaların enkazları iki ayrı noktaya taşınıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde birçok binanın yıkıldığı Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkılan binaların enkazı ise kamyonlarla kent dışında iki ayrı noktaya taşınıyor.

Yayınlanma: 19:50 - 17 Şubat 2023 Güncellenme:
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Adıyaman’da yıkılan binaların enkazları iki ayrı noktaya taşınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman’da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentte yıkılan binaların enkazlarının şehrin dışında iki ayrı noktaya taşındığı kaydedildi.

Kent merkezinde iş makineleriyle kamyonlara doldurulan molozların bir kısmı Atatürk Barajı yakınlarındaki Sitilce mevkisine boşaltılıyor. Kamyonların boşalttığı molozlar iş makinelerinin yardımıyla düzeltiliyor.

Molozların bir kısmı da kentin diğer çıkış noktası olan Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan organize sanayinin karşısındaki boş bir araziye dökülüyor. (DHA)

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