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AFAD: 17 bine yakın deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bugüne dek bölgede 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD: 17 bine yakın deprem meydana geldi

AFAD, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

* “6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart’a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir.

* Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”

ANTAKYA'DA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da bugün saat 18.06'da 3.7 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi.

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