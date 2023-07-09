AFAD Başkanı Sezer: Bine yakın toprak kayması ve heyelan oldu

Ordu’da yaşanan sel felaketinin ardından kente gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, bölgede inceleme yaptı. Ardından basın toplantısı düzenleyen Sezer, Karadeniz Bölgesi’ne ortalama 130 kilogram yağış düştüğünü ve yaklaşık bine yakın da toprak kayması ve heyelan olduğunu açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Ordu'ya gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile birlikte selde zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Sezer, son iki günde Karadeniz Bölgesi'nin ortalama olarak yaklaşık 130 kilogram yağış aldığını söyledi.

BİNE YAKIN HEYELAN OLMUŞ

Açıklamasında yağışların devam edeceğini ve 15 il için turuncu uyarı verdiklerini belirten Sezer şöyle konuştu:

* Yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi, zararlar var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ediyorlar. En kısa sürede bunlarla ilgili olarak da vatandaşımızın yarasını saracağız. Burada hem Cumhurbaşkanımızın, hem İçişleri Bakanımızın burada her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere.

* Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış. Buna bağlı olarak bine yakın heyelan ve toprak kayması var. 4 ekbimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ediyor.

Yunus Sezer, her ihtimale karşı hava araçlarının da arama kurtarma noktalarında hazır bekletildiğini dile getirdi.

SAHİL YOLU AÇILDI

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise yaptığı açıklamada, heyelan ve toprak kayması sonucunda kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun çift taraflı olarak ulaşıma açıldığını ifade etti.

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