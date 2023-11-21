Akbelen’de maden sahası açma çalışmaları başladı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki dönümlük alanda yaklaşık yüz bin ağaç kesilerek yok edilen ormanlık alanda maden açma çalışmalarının başlaması İkizköy ve çevrecileri isyan ettirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköylülerin 4 yıldır verdiği mücadeleye rağmen kesilen Akbelen Ormanı’nda maden çalışmaları başladı. Köylüler, çalışma yapılan maden ocağının yakınında 45 bine yakın zeytin ağacının olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

“ZEYTİN KANUNU YOK SAYILIYOR”

İkizköy ve bölgede zeytin hasadına başlayan İkizköy Çevre Komitesi üyesi Nejla Işık, dinamitlerle maden açma çalışmalarının başlatıldığını belirterek, “Burnumuzun dibinde dinamit patlatılıyor. 5-6 kez patlatıldı, bir haftadır bu şekilde. Zeytin Kanunu’na göre 3 kilometre yakınında toz çıkaramaz deniliyor. Nerede kaldı Zeytin Kanunu nerede kaldı 3 kilometre. 500 metre yok burada patlattıkları yer” diye tepki gösterdi.

Köylüler, maden ocağı için dinamitle yapılan çalışmaları görüntüleyerek basın mensupları ile paylaştı.

“AKBELEN ADIM ADIM YOK EDİLİYOR”

İkizköylü Esra ışık, şu ifadeleri kullandı;

*Muğla/Milas İkizköy’de, 24 Temmuz’da başlayıp bir haftada baskı ve şiddetle, ağır müdahaleler ile vatandaşın tüm çabasına rağmen kesilen Akbelen Ormanı’nda maden çalışmaları başladı.

*Bir haftadır dinamitler evlerimizin yanında, zeytinliklerimizin hemen karşısında patlatılmaya başlandı. Evlerimizde çatlaklar oluşuyor, her gün depremi yaşıyoruz. Şu an köylü zeytin hasadında.

*Bu madenin yakınında ve 3 km çevresinde 45 bine yakın zeytin ağacı olmasına rağmen, zeytin kanununa rağmen bu maden işletilmeye başlandı. Köylüler olarak 17 temmuz 2021’de başlattığımız nöbetimiz devam ediyor.

*Jandarmanın güvenliğinde, korumasında Akbelen adım adım yok ediliyor. En kısa zamanda buna yönelik eylemliliklerimiz olacak. Herkesi, bugüne kadar Akbelen’e sahip çıkan tüm yurttaşları dayanışmaya çağırıyoruz! Bizler Akbelen’den vazgeçmedik.

“KÖYÜ TERK ETMEMİZ İSTENİYOR AMA ETMEYECEĞİZ”

*Buradan gitmemiz için dinamitler patlatılırken biz yine de burada yaşamaya inat ediyoruz. Biz böyle nasıl yaşayabiliriz ya. Şurada evimiz var ya. Kaçıncı oldu biz sayamıyoruz artık. Arka arkaya dinamitler patlatılıyor.

*Her yer toz duman. Biz şu anda zeytinliklerimizdeyiz. Nerede bu Zeytin Kanunu nerede? Bu ülkede Zeytin Kanunu kimlere işliyor? Özel ve ayrıcalıklı birileri varsa biz de bilelim. Limak ve İçtaşa’a işlemiyor bu Zeytin Kanunu.

“ZENGİNLERE İŞLEMİYOR MU BU KANUN”

Zeytin hasadına başlayan İkizköylü Nejla Işık ise dinamitlerin patlatıldığını belirterek, “Burnumuzun dibinde dinamit patlatılıyor. 5-6 kez patlatıldı, bir haftadır bu şekilde. Zeytin Kanunu’na göre 3 kilometre yakınında toz çıkaramaz deniliyor. Nerede kaldı Zeytin Kanunu nerede kaldı 3 kilometre. 500 metre yok burada patlattıkları yer. Biz bu zeytinleri kolay mı yetiştiriyoruz ya. Bu zenginlere mi işlemiyor bu kanun. Köylüye herkese var bu kanun sadece Nihat Özdemir’e İbrahim Çeçen’e mi yok? Köylüden başka ezdikleri hiç kimse yok ya. Buranın ölüm fermanını veren her kimse iki cihanda ellerimiz yakasında olacak. Çiftçiye ‘sen üretme’ diyor. Elektrik daha önemli çünkü. Zeytinden, gıdadan, sudan elektrik daha önemli. ‘Kamu yararı’ diyorlar. Nerede kamu yararı? Halk sağlığını tehlikeye atmak mı kamu yararı?” ifadelerini kullandı.

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