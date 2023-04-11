AKP İl Başkanı, Erdoğan’a seslendi: İstifanın eşiğindeyiz

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'den illerindeki milletvekili aday listesine itiraz etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de 1. sıradan aday gösterildiği listeyi eleştiren Tomakin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek , istifanın eşiğinde olduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Partiler, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listelerini açıkladılar. Ordu’da toplam 6 milletvekili seçilecek ve AKP, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i 1. sıradan aday gösterdi. Diğer adaylar ise İbrahi̇m Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül ve Samet Özdemir olarak sıralandı. AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, milletvekili aday listesini eleştiren bir paylaşım yaparak sosyal medyadan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

SESİMİZ ULAŞTIRILMIYOR

Halit Tomakin şunları yazdı: “Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

RİSKLERİ ÜSTLENMEK İSTEMİYORUM

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla…”