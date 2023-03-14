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AKP ile HÜDA-PAR arasındaki ilişkinin şifreleri… Saygı Öztürk, SÖZCÜ TV’de anlattı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulumuş, dün Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası HÜDA-PAR'dan AKP'ye destek açıklaması geldi. SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, AKP'nin, Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmeyen HÜDA-PAR'la ilişkisini SÖZCÜ TV'de anlattı.

Yayınlanma: 08:35 - 14 Mart 2023 Güncellenme:
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