“İstenmeyen müdür” tepkisi! Önce paylaştı, sonra hemen sildi

AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı'nın, Ensar Vakfı yurtlarındaki tecavüz olayı nedeniyle soruşturma geçirdiği için atanmasına tepkiler süren Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’na yaptığı ziyaretin paylaşımı tepkiler üzerine kaldırdı.

Ahmet KAYA

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Asım Sultanoğlu'nun 13 gün önce Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına tepkiler devam ediyor.

CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner'in, “Bu müdür gidinceye kadar protestom devam edecek” sözleriyle başlattığı oturma eylemi devam ederken, AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ BİR FOTOĞRAF KARESİYLE DUYURULDU

Ziyaret, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, “AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” diye paylaşıldı.

TEPKİ GELDİ, PAYLAŞIM SİLİNDİ

Ancak, gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret paylaşımını kaldırdı. Paylaşımın, Milletvekili Yazıcı'nın isteği üzerine kaldırıldığı belirtilirken, tüm ziyaret ve etkinliklerini kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı'nın, Asım Sultanoğlu'na yaptığı ziyareti paylaşmadığı dikkati çekti.

UTANILACAK FOTOĞRAFSA NİYE GİTTİN?

Milletvekili Yazıcı'nın, Milli Eğitim Müdürü ziyaretine sosyal medyadan tepki yağdı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ziyareti eleştirirken, eski AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı, silinen paylaşımı alıntılayarak, “Madem kutluyorsun, niye gizliyorsun? Yok utanılacak bir fotoğrafsa niye gittin? Ne güzel bir söz; Meşrebinde mücadele etmek yok sandıklarımız başkalarının savaş meydanında siper olmuş. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü'nü istemiyoruz” diye tepki gösterdi.

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