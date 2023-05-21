AKP yine ne kanun dinledi ne de seçim kurulu kararı

Tarihi Kayseri Kalesi surlarına Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın afişlerinin asılması tepki topladı.

Müslüm EVCİ

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Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleri İlgili kanun yasağı ve seçim kurulu kararına rağmen tarihi Kayseri Kalesi’ne asıldı.

“KANUN TANIYAN YOK”

CHP 27. Dönem Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tarihi kalenin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatılmasına tepki gösterdi. AKP'nin kanun tanımadığını ifade eden Arık, şunları söyledi:

“Burası tarihi Kayseri Kalesi… Gördüğünüz gibi kalenin her tarafı bir hafta sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için AKP Genel Başkanının fotoğraflarıyla dolu… Hâlbuki kanun çok açık; tarihi eserlerin üzerine seçim afişi asılamaz. İşte kanun manun tanıyan yok. İşte bir partinin devletleştirildiğinin, bir devletin de partileştirildiğinin en büyük kanıtı bu, tarihi Kayseri Kalesi'ne asılan AKP Genel Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı adayının fotoğraflarıdır. Bu bir partinin devletleşmesinin fotoğrafıdır. Kanun tanımamazlıktır”

14 MAYIS ÖNCESİ ASILAN AFİŞLER KALDIRILMIŞTI

14 Mayıs seçimleri öncesi de tarihi Kayseri Kalesi surlarına AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracıyla Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın seçim pankartları asılmış, bu duruma CHP itiraz etmiş, Melikgazi İlçe Seçim Kurulu’na başvurup afişlerinin kaldırılmasını istemişti.

Kurul, CHP’nin itirazını haklı bulup, söz konusu pankartların kaldırılması yönünde karar vermişti.

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