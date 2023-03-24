AKP’den Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR açıklaması

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldı ve birlikte bir protokol hazırladık, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettik. HÜDA-PAR da var elbette. Ama HÜDA-PAR kendi logosuyla girmeyip bizim listelerimizde yer alacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz, şunları söyledi:

* “Bugün 4 parti olarak Cumhur İttifakı protokolünü YSK’ya teslim ettik. Cumhur İttifakı bundan sonra 4 partiden müteşekkir bir hale gelmiştir. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinden oluşan Cumhur İttifakı’na bizim listelerimizden girerek geçen dönem Büyük Birlik Partisi (BBP) destek vermişti bildiğiniz üzere. Bu sefer AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi de kendi logosuyla girmek üzere 3’e çıktı.

* En son olarak ise Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakının içinde yer aldı ve birlikte bir protokol hazırladık ve Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. HÜDA-PAR da var elbette. Ama HÜDA-PAR kendi logosuyla girmeyip bizim listelerimizde yer alacak. Böylece onlar da Cumhur İttifakı’na destek vermiş olacaklar.

* İttifaka dahil olan 4 parti de kendi logosuyla seçimlere girecek. Ancak 4 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bunu bugün deklare etmiş olduk.”

“CUMHUR İTTİFAKI SADECE BİR SEÇİM İTTİFAKI DEĞİLDİR”

“Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmışlardır” diyen Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bu ittifak koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşımları üzerine değil temel ilkeler zemininde anlaşma ve bu hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmiştir. Cumhur İttifakı milli bekayı esas alan ahlaklı ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.

* Cumhur İttifakı Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışın resmidir. Cumhur İttifakı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye’yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve Türkiye Yüzyılı yapmak azim ve kararlılığı içindedir. İlk kez 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması, Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılması gibi tarihi nitelikte adımlar ortaya koymuş, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz, Savunma Sanayii’ndeki dev hamleler, COVID-19 salgınına karşı başarılı mücadele gibi olağanüstü başarılara imza atmıştır.”

Yavuz, ayrıca “Yeni haliyle Cumhur İttifakı çok daha büyük işlere ve çok daha devasa icraatlara imza atacak dolayısıyla inşallah bu yüzyılın parlayan yıldızı Türkiye olacak. Ben hem AK Parti için hem Cumhur İttifakı’nın diğer bileşenleri olan Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi için ve hem de HÜDA-PAR için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“PARTİLERİN İTTİFAK KURMASINA İLİŞKİN SON TARİH BUGÜNDÜ”

Yavuz, “Önümüzdeki günlerde ANAP’tan ya da DSP’den AK Parti listelerinden seçime giren isimler olacak mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

* “Bildiğiniz üzere ittifak kuracak partilerin ittifak kurmasına ilişkin son tarih bugündü ve o artık bitti. Yani bu saatten sonra birileri ittifak kurmak istese de kuramayacak. Biz de son saatlerde 4 partinin sayın genel başkanları tarafından imzalanan ittifak protokolünü YSK’ya teslim ettik. Ancak bu saate sonra herhangi bir parti başka partiden herhangi bir şahsı kendi listesinden aday gösterebilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur.

* Dolayısıyla biz de kesinleşen şu; ittifak protokolü netleşti, teslim ettik. İttifakı protokolünde imza atan partiler belli oldu. Hangi partiler kendi logosuyla girecek ve ittifakın bir parçası olacak, onlar belli oldu. Bir de ifade ettiğim üzere bizim HÜDA-PAR ile bir anlayış birliğine vardığımızı ifade ettim. Kendi logoları ile değil de bizim listemizde yer alacaklarını ifade ettim. Onun dışında herhangi bir gelişme, netleşmiş bir gelişme yoktur. Ama bu saatten sonra da olabilecek şeyler elbette olabilir. Çünkü listeler 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilinceye kadar birçok ihtimalin söz konusu olması mümkündür.”

Yavuz, “Yeniden Refah Partisi’ni nasıl ikna ettiniz?” sorusuna ise “Epey bir zamandır Yeniden Refah Partisi ile temaslarımızı devam ettiriyorduk. Epey süre bu işleri müzakere ettik. Aslında bir noktaya da gelmiştik. Ve bugün ittifak protokolü imzalanmak suretiyle Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğimiz netleşti” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR sorularına yanıt