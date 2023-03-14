AKP’li başkandan imar affı itirafı

6 Şubat depremlerinin ardından imar affı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Kayseri’nin AKP’li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kendisinin her türlü affa karşı olduğunu söyledi ve ekledi: Maalesef af çıkartana biz de oy veriyoruz. Oy verilmezse bir daha hiç kimse af çıkartamaz.

Müslüm EVCİ

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6 Şubat depremlerinin ardından AKP hükümetleri döneminde çıkartılan imar afları yeniden gündem oldu.

Kayseri'de AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de yayın yapan Kayseri Olay Türk TV'de katıldığı programda imar affına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“TÜM AFLARA KARŞIYIM”

Tüm aflara karşı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları söyledi:

*Bir imar barışı daha çıkar, seçim geliyor. Ben tüm aflara normalde karşıyım. Niye karşıyım? Şimdi ben vergimi tıkır tıkır ödüyorum ama siz ödemiyorsunuz diyelim, siz karlı çıkıyorsunuz.

*Ben TL olarak ödemişim, o TL'yi dolara, altına yatırsam 5 sene sonra onu ödeseydim cebimden 5 kuruş para çıkmamış olurdu.

*Aynı şekilde ben oturduğum binayı ruhsatlı, meskenli yaptım. Belli şartlarda af çıkabilir ama adil değil. Buna da bütün siyasi partilere baktığınızda maalesef hükümeti zorluyorlar.

“OY VERİLMEZSE BİR DAHA KİMSE AF ÇIKARTAMAZ”

*Yani şimdi birisi çıkıp ‘ben af çıkartacağım' deyince bu içerde hapis yatanlara da alıcısı oluyor.. Ödemelere.. Kredilere.. İmarda af olacak..

*Bu af işi maalesef vatandaşlarımızın oy verdiği bir şey. Ben olsam ruhsatlı bina yaptıranlar, zamanında vergisini ödeyenler, tıkır tıkır kurallara uyup hiçbir şekilde yolsuzluk hırsızlık yapmayanlar sesimiz çıkmıyor.

*Bizde çıksak sokağa ‘ben vergilerimi ödedim, eğer hükümet af çıkartırsa oy vermeyeceğim' diye.. Büyük bir kalabalık var çünkü.

*Bu tür kurallara uyan insanların maalesef sesi çıkmıyor, sesi çıkmayınca da yanlış iş yapan ‘Tamam bir kere yaptık, bunun üstü örtülsün, af gelsin' gibi bir durum var. Maalesef biz de oy veriyoruz. Oy verilmezse bir daha hiç kimse af çıkartamaz.

AKP DÖNEMİNDE 8 AF ÇIKTI

21 yıllık AKP iktidarı döneminde 8 kez imar affı çıkarıldı. AKP tarafından en son 2018 yılında, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirilmişti.

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