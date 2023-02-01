AKP’li belediye 15 Temmuz’u sildi, Nebati’nin adını verdi

Şanlıurfa’nın AKP’li Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı’nın adını silerek, Dr. Nurettin Nebati Köprülü Kavşağı yaptı. Karara AKP’lilerden de tepki geldi.

Ahmet KAYA

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Geçtiğimiz yılın son Şanlıurfa Büyüşehir Belediye Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Haliliye ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adı Dr. Nebati Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmiş, karar eleştirilmişti.

Ancak, eleştirilere rağmen kavşağın tabelası bugün değiştirilerek Dr. Nurettin Nebati Köprülü Kavşağı tabelası asıldı. Görüntülere yansıyan son halinde Dr. Nurettin Nebati tabelasının hemen önünde ise 15 rakamının kalması dikkat çekti.

“YA BUNU MUHALİF BİR BELEDİYE YAPSAYDI?”

Karara çok sayıda tepki geldi. Eski AKP'li Belediye Meclis Üyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

*Şimdi bir düşünün. Eğer, muhalif bir belediye 15 Temmuz diye anılan bir köprünün adını silseydi ne denirdi? Her geçildiğinde darbecilerin tel'in edildiği, şehitlerimizin ad edildiği bir ismi silmek kime yaranmaktır?

*Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski dostlarına sinyal mi çakmaktadır? Pensilvanya'da poz verenlerin ismini 15 Temmuz ismi yerine yazmak kimsenin haddi değildir.

“AYAKKABI YALAMAKTAN NE FARKI VAR?”

*Riyakarlık ve yalakalıkta sınır tanımıyorlar. Ayakkabı yalamalıyız diyenden ne arkınız var? 15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin olduğu kavşağa Sayın Nurettin Nebati'nin adının verilmesi hem şehitlere hakaret hem de Sayın Nebati'e gereksiz bir yalakalıktır.

*Beceriksizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu ve şehre düşman olduğunuzu biliyorduk. Bu kadarını da beklemiyorduk. 15 Temmuz’un izlerini silmeyi bile becerememişler. Bu yapılan isim değişikliği aziz şehitlerimize hakarettir.

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