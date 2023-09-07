AKP’li belediye kaçak işlettiği tesisleri önce kiraya verdi sonra mühürledi

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllarca kaçak olarak işlettiği tesisleri 2 yıl önce ihaleyle kiraya verdi. Geçtiğimiz ay da belediye, tesislerin ruhsatı olmadığını ileri sürerek mühürleyince, kiracı şirket konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, belediyeyi haksız bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

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AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde yıllar önce Doğu park içine deniz kenarında Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan araziye Kıyı Kenar Kanunu’na aykırı olarak Sevgi Kafe adlı sosyal tesisler yapıldı.

Vatandaşların özellikle yaz aylarında ilgi gösterdiği ve kaçak olarak yıllarca AKP’li belediye tarafından işletilen tesisler 2 yıl önce 10 yıllığına aylık 66 bin lira kira karşılığında şimdiki AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından 2021 yılında ihaleyle kiraya verildi. İhaleyi alan şirket, tesislerde restorasyon yaptıktan sonra faaliyete geçirdi.

RUHSATI OLMADIĞI İÇİN MÜHÜRLENDİ

Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait araziye kaçak olarak yapılan tesisler, tuvaletler ve büfe geçtiğimiz Ağustos ayında, AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesi gereği (Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz) mühürlendi. Şirket konuyu yargıya taşırken, Sevgi Kafe’nin de içinde bulunduğu parka giden vatandaşlar tesislerin kapatılmasına tepki gösterdi.

BAŞKAN DEMİR, HİJYENDEN OLMADIĞI İÇİN KAPATIKLARINI SÖYLEDİ

Gelen tepkiler üzerine Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye meclisinde konuyla ilgili açıklama yaparak, “Açık ihaleye çıktık. En yüksek fiyatı veren firma aldı. Firma mali zorluğa düştü ve kiralarımızı ödemedi. Bu nedenle konkordato ilan etti ancak mahkeme kabul etmedi. Ortada bir iflas durumu var. Firma süreci iyi işletmediği ve hijyenik olmadığı için kapatma kararı aldık. Yeniden güzel bir konsept olarak bu kafeleri milletimize sunacağız” dedi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Şirket tarafından Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne açılan dava da sonuçlandı. Mahkeme, dava konusu işlemin hukuka uygun olup olmadığının bu tespit edilemediğini belirterek, esas karar verilene kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Şirket yetkilisi Serdar Yıldırım kararın ardından belediye giderek iş yerinin açılmasını talep etti. Ancak, bütün uğraşlarına rağmen başarılı olamadı.

“MAHKEME KARARINI DA UYGULAMIYORLAR”

İki gündür iş yerini açmak için mücadele ettiğini belirten şirket yetkilisi Serdar Yıldırım, “Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar olmasına rağmen belediyenin tüm birimlerine dilekçeyle başvurumu yaptım. Çalmadığım kapı, gitmediğim yetkili kalmadı. Ama mahkemenin almış olduğu kararı da belediye uygulamıyor, gerekeni yapmıyor. Mağduriyetimizi artıyor. Çok ciddi maddi kaybımız oluştu. Ticari itibarımız çok zedelendi. Bunun sorumlusu belediyedir. Ruhsatsız çalıştırıldığı için burayı kapattı ama bizden önce belediyede burayı yıllarca 15-16 yıl ruhsatsız çalıştırmış. Yani burada usulsüz bir ihale, usulsüz bir sözleşme gerçekleşmiş. Bu konuyla da ilgili mahkemeye gerekli müracaatlarımızı yapıp hakkımızı arayacağız” diye konuştu.

Öte yandan park içerisinde başka mescit ve tuvaletler bulunmadığı için, vatandaşların mühürlenen mescit ile tuvaletlerin kapılarının kırıldığını dile getiren Yıldırım, dışarıda bırakılan masa, sandalye gibi malzemelerinin de çalındığını ileri sürdü.