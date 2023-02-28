AKP’li belediyenin milyonluk ihalesi aile şirketine gitti

AKP’den belediye başkanlığı için aday adayı olan ismin aile şirketi, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nden 9.7 milyon liralık organizasyon ihalesi aldı. İhaleye tek geçerli teklifi sunan tanıdık şirket ile Türkiye’yi sarsan depremin 10’uncu gününde sözleşme imzalandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Arnavutköy Belediyesi 23 Ocak 2023 günü “Spor organizasyonları hizmet alımı” işi için ihale düzelendi. İhaleye tek geçerli teklif sunuldu. 9 milyon 714 bin 500 TL'lik tek geçerli teklifin sahibi FSM İletişim Eğitim Ticaret A.Ş ihaleyi kazandı ve belediye ile 16 Şubat 2023 günü bir yıllık sözleşme imzaladı.

İTO kayıtlarına göre şirketin yönetiminde Şule Erol ve Semra Erol bulunuyor. Semra Erol, şirketin eski sahibi olan Fatih Erol'un eşi. Fatih Erol, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan ilana göre 18 Temmuz 2022'de şirketin yönetiminde ayrıldı.

Avukat Fatih Erol, 2014 seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adayı olmuştu. “Bir hayalim var” sloganı ile seçim kampanyası yürüttü, ancak aday gösterilmedi.

AKP'Lİ BELEDİYELERLE ÇALIŞTI

Erol'un aile şirketi, bugüne dek birçok AKP'li belediye ve bakanlık ile çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu İbn Haldun Üniversitesi'nin logo tasarımı, 2017 yılında Metro İstanbul'un “Metroya anne eli değerse” projesi, Eyüpsultan Belediyesi'nin 3.Film Akademisi sezon açılışı, 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kamu spotu hazırlanması, 2018'de Sultangazi Belediyesi'nin Türkiye'nin yüzyılı ve geleceği konulu uluslararası gençlik sempozyumu işleri bu şirket tarafından yapıldı.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ DE İMZALANDI

Tanıdık şirketin aldığı son ihale kapsamında 2023 yılı boyunca Karaburun Yaz Festivali, birimler arası sportif yarışma, Arnavutköy yüzme şampiyonası, sabah sporları, okullar arası spor oyunları, yüzme eğitimleri, spor söyleşileri, 15 Temmuz Bisiklet Turu, mahalleler sporla buluşuyor etkinliği, Akademi Arnavutköy, yaz spor okulları, engelsiz spor okulu, doğa kampı, gençlik çalıştayı, binicilik okulu, kadınlar arası yüzme yarışması, BESYO hazırlık kursu, amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı, Kabotaj Bayramı, POMEM hazırlık kursu, ilkokul öğrencilerine fiziksel etkinlikler organize edilecek.

Şirket ile belediye arasında ihale kapsamında gizlilik sözleşmesi de imzalandı. Sözleşmede; telif hakkı, patent, ticari marka, bilgisayar programları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, mühendislik verileri, ürün tasarımları, şartnameler, finansal bilgiler, kamusal bilgiler, birimler arası, iç veya dış yazışmalar, vatandaş bilgileri, mülkiyet bilgileri, tedarikçilerle ilgili bilgiler, personel bilgileri, şifreler teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar “Gizli Bilgi” olarak kabul edildi.

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