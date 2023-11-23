AKP’li belediyenin suları kirletmediğini savunduğu tesise ceza yağmış

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan daha sonra özel şirkete verilen Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden pis suların derelere aktığı ve balıkların öldüğü ileri sürülmüş ve belediye de bu iddiaları yalanmıştı. Ancak Sayıştay raporlarında tesislere çevreyi kirlettiği için 3 ayrı ceza yazıldığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’nun Çaybaşı, Kepçeli Yaylası’na AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve çöpten elektrik üretileceği belirtilen Katı Atık Bertaraf Tesisi, vatandaşların tepki göstermesine rağmen 2020 yılında çalışmaya başladı. Bir süre sonrada tesisler özelleştirildi. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçtiğimiz Ocak ayında tesislerin çevreyi ve dereleri kirlettiğini balıkların öldüğünü açıklayarak tepki gösterdi.

BELEDİYE “O İDDİALAR BOŞ ÇIKTI”

Milletvekili Adıgüzel'in iddiaları üzerine AKP'li Belediye sosyal medya hesabından “O iddialar boş çıktı” başlığıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, “Çaybaşı ilçesi İlküvez mevkiinde bulunan katı atık ve enerji üretim tesisinin suları kirlettiği ve balık ölümleri gerçekleştiği iddiaları boş çıktı. İddialar üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bağımsız çevre laboratuvarı ve su yapıları denetim firması yetkililerini Ordu'ya gönderdi. 04.01.2023 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bakanlıkça yetkilendirilmiş bağımsız çevre laboratuvarı ve su yapıları denetim firması yetkililerince İlküvez katı atık ve enerji üretimi tesisi, tesisin etrafındaki su kaynakları incelendi. Yapılan denetimde herhangi bir kirlilik ve canlı ölümüne rastlanılmadı. Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde, halk tarafından akarsuda herhangi bir kirlilik görülmediği belirtildi” denildi.

SAYIŞTAY AKP’Lİ BELEDİYENİN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay tarafından 2022 yılı Ordu Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan raporda, tesislerin işletilmesi aşamasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda hareket edilmesi yüklenici firmanın sorumluluğu altında olduğu ve bu düzenlemelere uyulmadığını açıkladı.

Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde depolama sahasının alt kısmında bulunan su kaynağından alınan numunede kirlilik çıktığını belirten Sayıştay denetçileri, tesislere Nisan atında 96 bin 561 TL, 4 ay sonra yapılan inceleme ÇED Olumlu Kararı bulunmasına rağmen, ÇED raporunda belirtilen taahhütlere aykırı faaliyette bulunulması sebebiyle 54 bin 783 TL, bir ay sonra yapılan kontrollerde ise yine suyu kirlettiği için tesise 263 bin 032 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Raporda ayrıca 2022 yılı sonu itibarıyla çevre mevzuatının getirmiş olduğu düzenlemelerin tam anlamıyla yerine getirilemediği ve sorunların devam ettiği vurgulandı.

“TESİSİN KAPATILMASI GEREKİYOR”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sayıştay'ın AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni yalanladığını söyledi. Tesisin derhal kapatılması gerektiğini dile getiren Adıgüzel, “Bu tesisin Büyükşehir tarafından derhal kapatılması, sözleşme gereği de insan ve çevre sağlığı açısından da belediyecilik sorumluluğu gereği de mecburiyken bu yapılmamış ve bugüne kadar açık kalmıştır. Hem çevreye hem de resmi belgeli olarak insan sağlığına zararları ortadayken, bu tesisin halen faaliyette olması sadece Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de bir ayıbıdır.

Cumhurbaşkanına soruyoruz; yürürlükte olan mevzuatlara ve devletin kurumlarının raporlarına karşı, bu kanun tanımaz Büyükşehir Belediyesi'nin çöp tesisi hususunda bildiğini okuması ve ilave olarak imar ve ihale yolsuzlukları ortadayken neden görevden el çektirmiyorsunuz? Bu şekilde tüm bu suçlara sizler de ortak değil misiniz?“ ifadelerini kullandı.

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