AKP’nin kalesinde ‘Hayat pahalılığı’ isyanı

Vatandaş A’dan Z’ye her ürüne gelen zamlar ve hayat pahalılığı altında ezilirken iktidar yetkilileri sık sık, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşı enflasyona ezdirmediklerini savundu. Ancak AKP’nin en çok oy aldığı illerin başında gelen Konya’da vatandaşlar, iktidar yetkililerin aksine artan hayat pahalılığından dert yandı.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'de hemen hemen her ürüne zam gelmeye devam ediyor. Zamlardan beli bükülen vatandaş, pazar ve marketlerde etiketlere bakmaya dahi korkuyor.

Dar gelirli vatandaşlar enflasyon altında “ezildiğini” söylerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere iktidar yetkilileri vatandaşların enflasyona ezdirilmediğini ve ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Hayat pahalılığını iliklerine kadar hisseden vatandaş ise, iktidar yetkililerinin aksine enflasyon altında ezildiklerini ve geçinemez durumda olduğunu söylüyor.

SÖZCÜ, AKP’NİN KALESİ KONYA’DA VATANDAŞLARA MİKROFON UZATTI

SÖZCÜ ekibi, AKP'nin kalesi diye nitelenen illerden Konya'da vatandaşa mikrofon uzattı ve “Vatandaş olarak enflasyona ezdirilmediğinizi düşünüyor musunuz?” diye sordu. Konyalı vatandaşların verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

“BIRAKIN MİLLETİN BELİNİN BÜKÜLMESİNİ BELİ KIRILDI ARTIK”



Pazarcı esnafı: 15 senedir bu sektördeyim. 2-3 senedir bu kadar ağır şartlarda bir ekonomide bırakın milletin belinin bükülmesini beli kırıldı artık. Buranın nabzını tutan biziz. Durumu iyi, kötü ya da çok düşük olanı biz biliyoruz. Hepsinin ortak özelliği hayat pahalılığı… Ben domatesi yazın 2-3 liraya satıyordum, şu an düşük 10 liraya domates satıyorum. Nasıl enflasyon düşükmüş, ezdirilmiyormuş… Bana sorsunlar ya! Öyle üç markete giderek enflasyon ölçülmez.

“ENFLASYON ALTINDA ÇOK EZİLİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Çok eziliyoruz. Her şeye bakıp bakıp geçiyor, bir şey alamıyoruz. Artık her şeye uzaktan bakıyoruz.

Fatma Dinç: Ezilmediğimizi düşünüyorum. Türkiye'de o kadar çok para var ki herkesin evinde 2-3 araba var. Arabalar da bir milyondan aşağı değil. Ekmekler, kıyafetler çöp kutusunun içerisinde. Türkiye hiç ağlamasın.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Kimse geçinemez. Hayat zor. Her şey pahalı. Yapacak bir şey yok.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Her gün zam koyuyorlar. Bir peynir 65 lira-120-150 lira. Ne diyelim? Enflasyon altında çok eziliyoruz.

“TÜRKİYE İFLAS ETMİŞ DURUMDA”

Ali Tosun: Seçimden bu yana bu kaçıncı zam! Türkiye bitti, iflas etmiş durumda. Bir sigaraya 20 lira zam verdi. Bu vatandaşa ayıp değil mi? Enflasyona nasıl ezdirmiyor! 60 lira olan bir peynir 150 lira. 90 lira zam gelmiş. 5 lira olan kabak 20 lira… Belediye seçimini de düşünsünler. Konya'da gider elden. Ankara, İstanbul zaten gitti. Her yer gider.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Hayat ateş olmuş yaklaşamıyor kimse. Bakın ne kadar boş, alışveriş yapan yok. Dolaşıyorum, 2 ekmek aldım. Tepedeki 2023 diyordu şimdi 2053 diyor.

“ÇOK ZOR DURUMDAYIZ”

Suna Doğan: Enflasyona çok ezildik, hem de inanılmaz çok ezildik. Asgari ücret 11 bin lirayken kiralar nasıl 15 bin lira olur. Bu insanlar ne yiyip içsin, çok acayip bir şey. Yazık, günah insanlara…Çok kötü, böyle bir ekonomi olmaz, böyle bir ülke olmaz. Böyle bir sistem olmaz yani, ben hiç beğenmiyorum. Bunun din, dil, ırkla alakası yok. Ben şimdi adliyeden geliyorum, inanılmaz zor durumdayız. Ben kanser hastasıyım, çalışamıyorum ve hiçbir gelirim yok. Gerçekten çok zor durumdayız. Bunun değişmesi gerekiyor. Hangi bakan ilgileniyor, nedir Valilik midir, başka bir yerin kararı mıdır bunlara bir el atmaları lazım. Sokakta bile kalamıyoruz, sokaklar bile çok tehlikeli.

Bayram Ormancı: Hayat pahalılığı yok diye kim söylüyor. Hayat pahalılığı devam ediyor, hayat pahalılığı yok diye bir şey yok. Her şey azar azar devam ediyor. 50 liraysa 10 gün sonra 60-70 lira oluyor. Hayat pahalılığı devam ediyor. Ben 7 bin lira para alıyordum, zam da vermedi. Alacağım mallar ne olacak? 70'e aldığım 140 lira oldu. 150'ye aldığım mallar 250-300 lira oldu. Bunu kim karşılayacak? Hayat pahalılığın durduğu yok, sürüyor. Neyden kaynakladığını bilmiyorum.

“ÜLKE OLARAK BİTMİŞİZ”

Adem Kaya: Enflasyona ezdirmedik diyen yalan söyler. Şu anda en ufak peyniri 150 liraya veriyorlar. Enflasyona ezdirmiyoruz diyorlar ama her şeye zam geliyor. Bugün asgari ücret 11 bin lira ama adam 10 bin lira ev kirası veriyor. Ülke olarak zaten bitmişiz, bunu anlatmanın bir gereği yok. 11 bin lira maaş alan vatandaş 150 liraya peyniri nasıl alsın? Sarayda ben de yaşasam ben de ezilmem. Ama vatandaş olarak ben eziliyorum. Allah yardımcımız olsun.