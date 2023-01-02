Akşener: 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz

Türkiye, resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Kararla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş?" ifadelerini kullandı.

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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararını onadı.

AKŞENER: KADINLARDAN KORKMAYA DEVAM EDİN

Kararla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* “Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz.

* Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz.

* Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara ‘sürtük’ demek de ‘hukuka uygun’ muymuş?”

ERDOĞAN’IN SÖZÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Partisinin 1 Haziran 2022’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarını hatırlatarak, “9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük” demişti.

İMZALAYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE'YDİ

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.