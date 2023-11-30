Akşener, Özgür Özel görüşmesi başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez binasındaki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.
CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.
Görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer alıyor.