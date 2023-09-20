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Aldığı yeni arabayla annesini öldürdü

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde yaşayan Erdal Yaşar (36), yeni aldığı aracıyla evinin bahçesine giderken annesi Herdem Yaşara çarptı. Kazada Herdem Yaşar (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Aldığı yeni arabayla annesini öldürdü

Talihsiz olay Diyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde yaşandı. Yeni aldığı otomobiliyle Tazekent köyüne gelen Erdal Yaşar, evinin bahçesine girmek isterken annesi Herdem Yaşar karşısına çıktı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Bir anda panikleyen Erdal Yaşar, fren yerine gaza basınca annesi Herdem Yaşara çarptı. Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Anne Herdem Yaşar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü Erdal Yaşar, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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