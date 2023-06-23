Alevi gençler için düzenlenen harem-selamlık kampa tepki

İki devlet kurumunun Alevi gençler için düzenlediği kamp organizasyonunun kızlar ve erkekler için ayrı ayrı yapılması tepki çekti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gençlik Kampı düzenliyor.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Bursa Şubesi’ne gönderdiği yazıyla Alevi gençleri, Gençlik Kampı’na davet etti. Gönderilen yazıda, 18-25 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla düzenlenecek kampların kız ve erkekler için ayrı tarihlerde yapılacağı belirtildi.

Harem-selamlık kampa tepki gösteren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, şunları söyledi:

“LAİK EĞİTİME VURULMUŞ BİR DARBE”

– “Gençlerin, kızların ve erkeklerin isimlerini bildirin ve bunlar kura çekimleriyle belirlenecek” diye yazılar geldi. Daha önce Hacıbektaş’ta bir kamp, gençlik kampı kurmayı hedeflemişlerdi. Bizzat Ali Arif Özzeybek’i ziyaret ederek buna itirazımızı dile getirmiştik. Yetmedi, dedeleri toplayıp Kerbela’ya götürmeye karar vermişlerdi. Ama bütün bunlara bizim Alevi toplumu sırtını döndü.

– “Kız ve erkekler” diye ifade edilen şey size ne çağrıştırıyor? İşte karma eğitime son vermenin işaretlerinden bir tanesi. Her şeyi bir tarafa bırakırsak, çok iyi niyetli bir çaba olarak görsek dahi bu bile Türkiye’de laik eğitime vurulmuş bir darbe. Biz, onlardan kamp mamp istemiyoruz. Dolayısıyla bu kamplarda siz ne öğreteceksiniz? Bu kamplarda bu çocukların kafasına neyi sokacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Eğer teslim almayı bu şekilde yapacağınızı zannediyorsanız öncelleriniz çok yaptılar, teslim alamadılar.

“İKTİDAR KENDİ ALEVİ’SİNİ YARATMAYA ÇALIŞIYOR”

– Kendi basın-yayınını oluşturan, kendi medyasını oluşturan, kendi Kürt’ünü yaratan, kendi futbolcusunu yaratan, kendi iş adamını, kendi sanayicisini yaratan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi de kendi Alevi’sini yaratmaya çalışan bir durumla karşı karşıyayız.

– Birkaç tane fason Alevi derneğinin kurulduğunu, bunların asla Alevilikte yeri olmayan, Aleviliğin içerisinde asla tanımlanamayacak milliyetçi, ırkçı, gerici, dinci söylemlerle Alevi kurumları oluşturdukların görüyoruz. Ve bu kurumları da oluşturdukları daire başkanlığına bağlayarak oralara dedeler gönderip bu asimilasyon politikalarını biraz daha hızlandırmalarını bekliyoruz. (ANKA)

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