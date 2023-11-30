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Alkollü sürücü kaza sonrası kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 22 yaralı

Ankara Yenimahalle'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı. Kaza yerinde  çalışmalar sürerken, alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, kalabalığın arasına daldı. Bu kazada da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 13:06 - 30 Kasım 2023 Güncellenme:
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Yenimahalle Anadolu Bulvarı Gimat mevkisinde  saat 01.00 sıralarında havaalanı yönüne giden Ali K. yönetimindeki işçileri taşıyan servis midibüsü ile aynı yöne giden M.E.T. idaresindeki otomobil ve M.U.’nun kullandığı Yenimahalle Belediyesi’ne ait kamyon zincirleme kazaya karıştı.

Midibüsteki 20 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde çalışmalar sürerken, O.A. yönetimindeki otomobil hızla kalabalığın arasına daldı. İlk kazaya karışan M.E.T.’nin annesi F.T. ile toplam 3 kişi yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T. kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.A.’nın yapılan testinde 1,77 promil alkollü olduğu belirlendi. O.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

Ankara kaza otomobil Polis Sağlık