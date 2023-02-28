Amasra maden faciası 35 gün önceden yetkililere bildirilmiş

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının, 35 gün önce madende yapılan inceleme sonucunda hazırlanan, Risk İnceleme Ekspertiz Raporuyla yetkililerin uyarıldığını açıkladı. Yavuzyılmaz, ekspertiz raporunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

İsmail AKDUMAN

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen faciada 42 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralanmıştı.

Daha önce Sayıştay’ın TTK hakkında 2019 yılında hazırladığı raporda patlama olabileceği yolunda uyarı yaptığını belgeyi yayınlayarak açıklayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, facianın meydana geldiği maden ocağında 35 gün önce bir komitenin inceleme yaptığını ve bir ekspertiz raporu hazırladığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından raporu da yayınlayan Yavuzyılmaz, “Amasra maden faciasından 35 gün önce Risk İnceleme Ekspertiz Raporuyla yetkililerin uyarıldığını tespit ettik. Maden ocağında asgari sigortalama şartlarının devam etmediği kanaatine oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“MEYDANA GELEBİLECEK KAZALARDAN İŞVEREN SORUMLUDUR”

Komite tarafından hazırlanan Risk inceleme ve Ekspertiz Raporu’nda şöyle denildi:

*Maden İşletmesi olduğundan çalışma ortamı sürekli değişen ve dinamik bir yapıya sahip olup, işbu tutanak düzenlendiği tarih itibariyle teftiş konusu ve kapsamı dahilinde işyerindeki mevcut durumu yansıtmaktadır.

*İşyeri ortamının iş mevzuatına uygunluğunun sağlanması işverenin yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeni ile meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı sorumluluğu işverene aittir.

*Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Asgari Sigortalanma Şartları Kapsamında değerlendirmesi yapılan Bartın ili Amasra İlçesi’nde bulunan IR72582 nolu maden sahasında faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından işletilen Yeraltı Kömür ocağının komitemizce yukarıdaki tespit ve tavsiyeler doğrultusunda asgari sigortalama şartlarının devam etmediği kanaatine oy birliği ile karar verilmiştir.

*8.maddedeki tahkimat eksikliğinin giderilmesi için müesseseye yasal süre verilmiştir.

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