Amcasının cenazesine giden İzmirli hemşire depremde yaşamını yitirdi

Amcasının cenazesi için Adıyaman’ın Besni ilçesine giden hemşire Sibel Önder Şahin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremin 166'ncı saatinde enkazdan kurtulan Şahin’in bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Bornova 25 NO’lu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan evli ve iki çocuk annesi 43 yaşındaki hemşire Sibel Önder Şahin Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ve yaşamını yitiren amcasının cenazesine katılmak için ilçeye gitmişti. Yaşanan deprem felaketinin 166’ncı saatinde Besni ilçesindeki Üzümlükent enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Şahin'in bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Açık Öğretim Lisans Bölümü’nde öğrenime devam eden Şahin’in çalışkan ve çok iyi bir personel olduğunu belirten Bornova İlçe Sağlık Müdürü Tevfik Oğuz, Şahin’in 27 Ocak 2003 tarihinde memuriyete başladığını, 1 Kasım 2010 tarihinden bu yana Bornova 25 NO’lu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaptığını söyledi.