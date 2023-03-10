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Ana haber SÖZCÜ TV’de izlenir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Türkiye seçime giderken Ankara’nın gündemi SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni’nde…

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