Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman açılacak?

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İnşallah 2024'ün sonunda bunu bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 10. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nın (Eurasia Rail) 3. gün konferanslarının açılış oturumunda “Türkiye Yüzyılı’nın Ulaştırma Vizyonu” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Adil Karaismailoğlu, 2003-2023 yıllarında 193,9 milyar dolarlık ulaştırma, haberleşme ve altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek, bu yatırımdan kara yollarının 40 milyar dolarlık pay aldığını söyledi.

Artık ağırlık verecekleri demir yolunda 2053’e kadar 64 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, bu alanda son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nı açtıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, şu anda 29 bin 33 kilometre olan bölünmüş yol ağını 2053’te 38 bin 60 kilometreye çıkaracaklarını, demir yolu uzunluğunun ise 13 bin 919 kilometreden 28 bin 590 kilometreye yükseltileceğini kaydederek, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının ise 10’dan 52 olacağını bildirdi.

“Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek”

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın tam 508 kilometre uzunluğunda olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İnşallah 2024’ün sonunda bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-İzmir arasındaki 508 kilometrelik mesafe 3,5 saate düşecek.” şeklinde konuştu.

Bursa ile Balıkesir’i Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı’na bağlayacaklarını, bu hatta yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, 313 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yoğun çalışma olduğunu ve bu hattın 2025’te bitirileceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, “Proje bittiğinde Gaziantep’te durmayacak. Şanlıurfa’dan Mardin’e doğru devam edecek. Şanlıurfa tarafının projesi tamamlandı. Önümüzdeki dönemde bunun ihaleleri yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Karaman ile Niğde arasındaki çalışmaların da sürdüğünü, 2024 sonu itibarıyla bu hattı açacaklarını, ondan sonra Niğde-Mersin arasındaki demir yolu hattını tamamlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, “Orası da tamamlanınca İstanbul ve Ankara’yı direkt Mersin’e bağlayacağız ve Akdeniz’e ulaşmış olacağız. Ayrıca Mersin-Gaziantep hattı ile entegre olacak. Bu hatların tamamını tamamladığımızda İstanbul’dan hızlı trene binen bir vatandaşımız Gaziantep’e kesintisiz şekilde ulaşmış olacak.” ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule hattındaki çalışmaların 3 etap olarak devam ettiği bilgisini vererek, “Burası da bittiğinde 2025 yılında Kapıkule’den gelen bir gurbetçimiz Gaziantep ve Sivas’a hızlı tren konforuyla seyahat etme imkanı bulacak.” diye konuştu.

Karaismailoğlu, Gebze Çayırova’dan başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek ve Halkalı-İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrolarına entegre olacak raylı sistem projesinde ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi. (AA)