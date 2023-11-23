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Ankara’da gelin-kaynana tartışması kanlı bitti

Ankara'da K.D. beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D.'yi ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü.

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Ankara’da gelin-kaynana tartışması kanlı bitti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde K.D. (29) beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D.’yi (65) bıçakla öldürdü.

OIay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. K.D., beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı.

K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.’ye saldırdı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

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