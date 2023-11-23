Ankara’daki komşu katliamında kan donduran detaylar… ‘Sıra bize geliyor’ çığlığı

Ankara'da 72 yaşındaki Tahsin Ünsür'ün gürültü yaptıkları iddiasıyla ile öldürdüğü 5 aile üyesinden Ceyda Turgut'un, balkona çıkarak komşularından, "Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor" diyerek yardım istediği ortaya çıktı

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Dehşete düşüren olay, dün saat 23.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak’taki Kader Apartmanı’nda meydana geldi.

Binada yalnız yaşayan Tahsin Ünsür, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41) ile çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştı.

Tahsin Ünsür, tartışmanın ardından evde aldığı pompalı tüfekle aileye saldırdı. Hamdi Turgut, annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut tüfekle vuruldu.

Ailenin zihinsel engelli oğlu E.T. (4) ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Tahsin Ünsür, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.T. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca koruma altına alındı.

‘NEDEN BİR ŞEY YAPMADINIZ’

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamdi Turgut, eşi, çocukları ve annesinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Turgut ailesinin akrabası bir kadın, olay yerine gelerek Tahsin Ünsür’ün evini taşladı. Dairenin camlarını kıran kadın, apartmandakilere de ‘Neden bir şey yapmadınız’ diyerek tepki gösterdi.

‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK TEHDİT EDİYORDU’ ​

Bina sakini Dudu D., çocukların gürültüsü yüzünden sürekli tartıştıklarını, Tahsin Ünsür’ün ‘Sizi öldüreceğim’ diyerek aileyi tehdit ettiğini belirterek, “Akşam çığlıklarını duyduk. Sonra tüfek sesi geldi. Saçmalar bizim camlara dahi geldi. O anda balkona çıktık. Kızımdan yardım istediler. ‘Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor’ dedi. O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti. Karanlıktı, görmedik, 2 el tüfek sesini duyduk. Önce baba ile erkek kardeşini vurmuş. Ondan sonra kız çocuğu ile annesi balkondaydı, sonra da onları katletti” diye konuştu. (DHA)