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Ankara’yı sağanak vurdu: Başkent göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda su baskınları yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Yayınlanma: 15:34 - 11 Haziran 2023 Güncellenme:
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Ankara’da öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı.

Araçlar suda ilerleyemedi. Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı. (DHA)

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