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Antalya bayram namazı saat kaçta? Antalya bayram namazı vakti 2023…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Antalya bayram namazı ve il il bayram namazı saatleri açıklandı. Kurban bayramı için artık geri sayım başlarken, "Antalya bayram namazı saat kaçta?" sorusu araştırılıyor. Antalya bayram namazı saat 06.13'de kılınacak. 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak bayram namazı saatleri Sözcü'de!

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Antalya bayram namazı saat kaçta? Antalya bayram namazı vakti 2023…

Antalya bayram namazı 28 Haziran 2023 tarihinde güneşin doğuşu sırasındaki vakitten sonra kılınacak. Antalya’da bulunan 2 bin 306’dan fazla camide bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramının 1.günüdür. Antalya’da bayram namazı saat 06:13’de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 28 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;

İlBayram Namazı Saati

Adana

05:54

Adıyaman

05:41

Afyonkarahisar

06:09

Ağrı

05:17

Aksaray

05:56

Amasya

05:43

Ankara

05:57

Antalya

06:13

Ardahan

05:14

Artvin

05:18

Aydın

06:22

Balıkesir

06:18

Bartın

05:55

Batman

05:29

Bayburt

05:27

Bilecik

06:08

Bingöl

05:29

Bitlis

05:24

Bolu

06:00

Burdur

06:13

Bursa

06:12

Çanakkale

06:22

Çankırı

05:52

Çorum

05:47

Denizli

06:18

Diyarbakır

05:33

Düzce

06:01

Edirne

06:18

Elazığ

05:35

Erzincan

05:31

Erzurum

05:23

Eskişehir

06:07

Gaziantep

05:46

Giresun

05:32

Gümüşhane

05:29

Hakkari

05:19

Hatay

05:53

Iğdır

05:12

Isparta

06:12

İstanbul

06:10

İzmir

06:24

Kahramanmaraş

05:47

Karabük

05:55

Karaman

06:02

Kars

05:14

Kastamonu

05:49

Kayseri

05:50

Kilis

05:48

Kırıkkale

05:55

Kırklareli

06:15

Kırşehir

05:54

Kocaeli

06:07

Konya

06:04

Kütahya

06:10

Malatya

05:39

Manisa

06:22

Mardin

05:32

Mersin

05:58

Muğla

06:22

Muş

05:26

Nevşehir

05:53

Niğde

05:55

Ordu

05:34

Osmaniye

05:51

Rize

05:24

Sakarya

06:05

Samsun

05:40

Siirt

05:26

Sinop

05:42

Sivas

05:41

Şanlıurfa

05:40

Şırnak

05:25

Tekirdağ

06:16

Tokat

05:41

Trabzon

05:27

Tunceli

05:32

Uşak

06:14

Van

05:19

Yalova

06:09

Yozgat

05:50

Zonguldak

05:57

 

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