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Antalya’dan sonra Muğla’da da müzik yayın yasağı kaldırıldı

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde getirilen müzik yayını yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Yaşar ANTER
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Antalya’dan sonra Muğla’da da müzik yayın yasağı kaldırıldı

Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurul kararına göre, pandemi nedeniyle uygulanan müzik yayın yasağı iptal edildi.

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O MADDE İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Dünya Sağlık Örgütünün 05.05.2023 tarihinde yapmış olduğu, Covid-19'un sağlık açısından küresel bir acil durum teşkil etmediği açıklaması çerçevesinde mevcut durum değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

*Buna göre İlimizde; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 “Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilmesi,” maddesinin iptal edilmesine kara verilmiştir.

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