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Araç kiraladı, 2 dakika sonra takla attı

Tunceli'de virajda takla atan otomobilin sürücüsü T.T. (50) yaralandı. T.T.'nin otomobili, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki araç kiralama şirketinden kiraladığı belirlendi.

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Araç kiraladı, 2 dakika sonra takla attı

Kaza, öğle saatlerinde Demiroluk mevkisinde meydana geldi. Araç kiralama şirketinden kiraladığı 62 AC 880 plakalı otomobille yola çıkan T.T., yaklaşık 2 dakika sonra girdiği virajda direksiyon kontrolünü yitirdi.

ARAÇTAN YARALI HALDE ÇIKARILDI

Otomobil takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan yaralı çıkarılan T.T., ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan araç kiralama şirketinin sahibi de bölgeye gelerek, kullanılamaz hale gelen aracını inceledi.

Hastanede tedavisi süren T.T.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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