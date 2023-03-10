Aralarında depremzedeler de var! 2 milyonluk dolandırıcılıkta yeni gelişme

Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda, kurumsal araç kiralama firmalarının isimleriyle internet sitelerinden depremzedelerin de olduğu 39 kişiyi dolandıran suç şebekesi çökertildi.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takipleri yapılarak kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

2 MİLYON 236 BİN 360 LİRA DOLANDIRDILAR

Kurumsal araç kiralama firmalarının isimlerini kullanarak sahte internet sitelerinden depremzedelerin de aralarında bulunduğu 39 kişiyi 2 milyon 236 bin 360 lira dolandıran ve şebeke olduğu belirlenen 21 şüphelinin yakalanması için Erzurum, İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

71 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Operasyonlarda, şüpheliler Dilaver M, Yusuf G, Arif F.D, Yusuf Ö, Resul Ö.Y, Berkant K, Semih H, Cansel M.K, Sedat A, Umut Ö, Arzu E, Ceren K, Elif T.D, Büşra D.K, Sılanur A, Zeliha C, Aleyna N.E, Naim K, Emirhan Y, Umut C.Ç. ile 71 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Abdullah K. ise yurt dışına kaçmak isterken Erzurum Aşkale Polis Uygulama Noktası’nda yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 503 bin 480 Türk lirası, 5 bin avro, 2 bin dolar, 13 altın bilezik ve 1 kilo 400 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cansel M.K, Sedat A, Arzu E, Elif T.D, Sılanur A, Zeliha C, Aleyna N.E, Emirhan Y. ve Umut C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 12 şüpheli “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

Ayrıca örgütle bağlantısı olan ve halen cezaevinde yattığı belirlenen Onur A. hakkında da aynı suçtan işlem yapıldı. (AA)

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